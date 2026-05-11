İzmirliler dikkat! ESHOT duyurdu: Dikili’de o duraklar devre dışı kalacak

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Dikili ilçesinde vatandaşları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.
11 Mayıs 2026 Pazartesi gününden itibaren geçerliolacak düzenleme doğrultusunda Şehit Sami Akbulut Caddesi üzerinde yapılacak çalışmalar sonucunda bazı hatların güzergahında değişiklik yaşanacak.
837 NUMARALI HATTA KRİTİK DEĞİŞİKLİK
Yeni düzenlemeye göre 837 No'lu Dikili-Aliağa Aktarma Merkezi ve 839 No'lu Dikili Devlet Hastanesi-Dikili İlçe Terminali hatlarının güzergahında değişiklik olacağı bildirildi.
ESHOT tarafından yapılan açıklama kapsamında bazı durakların hizmet vermeyeceği aktarıldı. 837 No'lu hatta Dikili Zeyrek, Dikili Sarmaşık, Dikili Sahil, Dikili Çocuk Bahçesi, Dikili Liman, Dikili Hastane, Bülent Ecevit Meydanı, Dikili Lise ve Burmalı Çeşme duraklarında geçici süreyle hizmet verilmeyeceği ifade edildi.
HANGİ DURAKLAR HİZMET DIŞI OLACAK?
ESHOT tarafından yapılan duyuru kapsamında 839 No'lu hatta ise Dikili Sahil, Dikili Çocuk Bahçesi, Dikili Liman ve Dikili Hastane duraklarının kullanıma kapalı olacağı kaydedildi. Kurum, vatandaşların ve özellikle Dikili'de yaşayanların dikkatli olmasını istedi. Düzenlemenin altyapı çalışmalarından dolayı kaynaklandığı ve işlemlerin bitmesinin ardından aynı hizmetin yeniden başlayacağı kaydedildi.