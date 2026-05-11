İzmirliler dikkat! ESHOT duyurdu: Dikili’de o duraklar devre dışı kalacak

ESHOT tarafından yapılan açıklama kapsamında bazı durakların hizmet vermeyeceği aktarıldı. 837 No'lu hatta Dikili Zeyrek, Dikili Sarmaşık, Dikili Sahil, Dikili Çocuk Bahçesi, Dikili Liman, Dikili Hastane, Bülent Ecevit Meydanı, Dikili Lise ve Burmalı Çeşme duraklarında geçici süreyle hizmet verilmeyeceği ifade edildi.

HANGİ DURAKLAR HİZMET DIŞI OLACAK?

ESHOT tarafından yapılan duyuru kapsamında 839 No'lu hatta ise Dikili Sahil, Dikili Çocuk Bahçesi, Dikili Liman ve Dikili Hastane duraklarının kullanıma kapalı olacağı kaydedildi. Kurum, vatandaşların ve özellikle Dikili'de yaşayanların dikkatli olmasını istedi. Düzenlemenin altyapı çalışmalarından dolayı kaynaklandığı ve işlemlerin bitmesinin ardından aynı hizmetin yeniden başlayacağı kaydedildi.