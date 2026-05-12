İZSU İZMİR SU KESİNTİSİ 12 MAYIS SALI 2026 | İzmir'de saatler sürecek su kesintisi!

İZSU bugünİzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Buna göre İzmir'İn birçok ilçesinde bugün saatlerce su olmayacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'İn hangi ilçelerinde sular kesilecek? İşte 12 Mayıs Salı 2026'da yaşanacak su kesintileri...

Bugün İzmir'İn birçok ilçesinde sular uzun süre akmayacak. İZSU yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

KEMALPAŞA ULUCAK İSTİKLAL, ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
12.05.2026 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
12.05.2026 saat 09:12 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR ABDİ İPEKÇİ, BARIŞ, BOZYAKA, GÜLYAKA
12.05.2026 saat 09:16 ile 10:16 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES ATAKÖY, ÇAKALTEPE, ÇAMÖNÜ, ÇİLE, ÇİLEME, DEĞİRMENDERE, DEVELİ, GÖLOVA, SANCAKLI, TEKELİ ATATÜRK, TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK
12.05.2026 saat 08:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMENİ STİKLAL, 30 AĞUSTOS
11.05.2026 saat 10:15 ile 17:15 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI KUŞÇUBURUN, YAZIBAŞI
12.05.2026 saat 09:26 ile 18:26 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI SAĞLIK
12.05.2026 saat 09:04 ile 13:04 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

