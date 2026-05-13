Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 MAYIS | GDZ ELEKTRİK DUYURDU! İZMİR'İN 16 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir son dakika haberleri... GDZ Elektrik saat verdi. İzmir'in 16 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'de ne zaman elektrik gelecek? İşte 13 Mayıs Çarşamba İzmir elektrik kesintisi...

İzmir son dakika haberleri... GDZ Elektrik listeyi paylaştı. İzmir'in 16 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'de ne zaman elektrik gelecek? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 13 Mayıs Çarşamba İzmir elektrik kesintisi...

13 Mayıs Çarşamba 2026

BERGAMA / İZMİR

Ayvatlar

9:00 - 16:00

BORNOVA / İZMİR

Beşyol

Karaçam

10:00 - 16:00

BUCA / İZMİR

Ufuk

Dicle

12:00 - 16:00

Kuruçeşme

Adatepe

9:00 - 17:00

Karacaağaç

Kırklar

10:00 - 13:00

ÇEŞME / İZMİR

Musalla

9:00 - 17:00

İsmet İnönü

Sakarya

Fahrettinpaşa

Çakabey

Boyalık

Altınyunus

9:00 - 17:00

Ovacık

Alaçatı

Çakabey

9:00 - 16:00

ÇİĞLİ / İZMİR

Atatürk

1:00 - 8:00

FOÇA / İZMİR

Yenibağarası

Mustafa Kemal Atatürk

Fevzi Çakmak

10:00 - 16:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Kazım Karabekir

Esenlik

Basın Sitesi

Bahçelievler

Vatan

Refet Bele

Arap Hasan

9:30 - 15:30

KARŞIYAKA / İZMİR

Örnekköy

İmbatlı

9:00 - 16:00

Demirköprü

9:00 - 16:00

İnönü

9:00 - 15:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Ören 75. Yıl Cumhuriyet

Ören Egemen

Yiğitler

22:00 - 6:00

KİRAZ / İZMİR

Yeşildere

9:00 - 17:00

KONAK / İZMİR

Çankaya

Göztepe

1:15 - 1:45

MENDERES / İZMİR

Şaşal

Dereköy

Küner

Develi

Keler

Altıntepe

Barbaros

Cüneytbey

9:00 - 17:00

Görece Cumhuriyet

9:00 - 17:00

MENEMEN / İZMİR

Ulus

9:00 - 15:00

Kemal Atatürk

Ulus

10:00 - 16:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Konaklı

9:00 - 17:00

Tosunlar

9:00 - 12:00

Bıçakçı

9:00 - 17:00

Yeniköy

Veliler

Üzümlü

Karakova

Karadoğan

Işık

İlkkurşun

Dereuzunyer

Demircili

Çamyayla

Bülbüller

Bebekler

Kayaköy

Seyrekli

Şirinköy

Suçıktı

Süleymanlar

Tosunlar

Yusufdere

Köseler

Emmioğlu

Türkmen

Üç Eylül

Ortaköy

Sekiköy

Kızılca

Kerpiçlik

9:00 - 17:00

TİRE / İZMİR

Çukurköy

Musalar

İbni Melek

Akmescit

Armutlu

Başköy

Yemişler

Toparlar

Topalak

Somak

Ortaköy

Turan

Kaplan

Hisarlık

9:00 - 17:00

Kahrat

Derebaşı

Kızılcahavlu

9:00 - 17:00

TORBALI / İZMİR

Yedi Eylül

9:00 - 17:00

Demirci

22:00 - 6:00

