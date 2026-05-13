İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 MAYIS | GDZ ELEKTRİK DUYURDU! İZMİR'İN 16 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir son dakika haberleri... GDZ Elektrik listeyi paylaştı. İzmir'in 16 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'de ne zaman elektrik gelecek? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 13 Mayıs Çarşamba İzmir elektrik kesintisi...
13 Mayıs Çarşamba 2026
BERGAMA / İZMİR
Ayvatlar
9:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Beşyol
Karaçam
10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Ufuk
Dicle
12:00 - 16:00
Kuruçeşme
Adatepe
9:00 - 17:00
Karacaağaç
Kırklar
10:00 - 13:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Atatürk
1:00 - 8:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası
Mustafa Kemal Atatürk
Fevzi Çakmak
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Kazım Karabekir
Esenlik
Basın Sitesi
Bahçelievler
Vatan
Refet Bele
Arap Hasan
9:30 - 15:30
KARŞIYAKA / İZMİR
Örnekköy
İmbatlı
9:00 - 16:00
Demirköprü
9:00 - 16:00
İnönü
9:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ören 75. Yıl Cumhuriyet
Ören Egemen
Yiğitler
22:00 - 6:00
KİRAZ / İZMİR
Yeşildere
9:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Çankaya
Göztepe
1:15 - 1:45
MENDERES / İZMİR
Şaşal
Dereköy
Küner
Develi
Keler
Altıntepe
Barbaros
Cüneytbey
9:00 - 17:00
Görece Cumhuriyet
9:00 - 17:00
Görece Cumhuriyet
Oğlananası Atatürk
9:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Ulus
9:00 - 15:00
Kemal Atatürk
Ulus
10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Konaklı
9:00 - 17:00
Tosunlar
9:00 - 12:00
Bıçakçı
9:00 - 17:00
Yeniköy
Veliler
Üzümlü
Karakova
Karadoğan
Işık
İlkkurşun
Dereuzunyer
Demircili
Çamyayla
Bülbüller
Bebekler
Kayaköy
Seyrekli
Şirinköy
Suçıktı
Süleymanlar
Tosunlar
Yusufdere
Köseler
Emmioğlu
Türkmen
Üç Eylül
Ortaköy
Sekiköy
Kızılca
Kerpiçlik
9:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Çukurköy
Musalar
İbni Melek
Akmescit
Armutlu
Başköy
Yemişler
Toparlar
Topalak
Somak
Ortaköy
Turan
Kaplan
Hisarlık
9:00 - 17:00
Kahrat
Derebaşı
Kızılcahavlu
9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Yedi Eylül
9:00 - 17:00
Demirci
22:00 - 6:00