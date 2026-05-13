  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İZSU 13 MAYIS ÇARŞAMBA 2026 SU KESİNTİSİ | İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU 13 MAYIS ÇARŞAMBA 2026 SU KESİNTİSİ | İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini ilçe ilçe duyurdu. Peki 13 Mayıs Çarşamba günü İzmir'in hangi ilçelerinde kesinti yaşanacak? İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Bugün İzmir'İn birçok ilçesinde sular uzun süre akmayacak. İZSU yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

BORNOVA ERGENE, KAZIMDİRİK, KIZILAY13.05.2026 saat 09:24 ile 11:24 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ SULUDERE13.05.2026 saat 09:01 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK ÇANKAYA, MİTHATPAŞA, MURAT REİS, PİRİ REİS13.05.2026 saat 09:21 ile 10:21 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK ULUBATLI, YAVUZ SELİM, 26 AĞUSTOS13.05.2026 saat 09:13 ile 17:13 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

SELÇUK ZEYTİNKÖY13.05.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KARAKOVA, KAYAKÖY, SEYREKLİ13.05.2026 saat 09:40 ile 18:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ANAFARTALAR, ATATÜRK, İNÖNÜ, ZAFER13.05.2026 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA