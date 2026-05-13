İZSU 13 MAYIS ÇARŞAMBA 2026 SU KESİNTİSİ | İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Bugün İzmir'İn birçok ilçesinde sular uzun süre akmayacak. İZSU yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
BORNOVA ERGENE, KAZIMDİRİK, KIZILAY13.05.2026 saat 09:24 ile 11:24 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ SULUDERE13.05.2026 saat 09:01 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ÇANKAYA, MİTHATPAŞA, MURAT REİS, PİRİ REİS13.05.2026 saat 09:21 ile 10:21 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ULUBATLI, YAVUZ SELİM, 26 AĞUSTOS13.05.2026 saat 09:13 ile 17:13 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ZEYTİNKÖY13.05.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KARAKOVA, KAYAKÖY, SEYREKLİ13.05.2026 saat 09:40 ile 18:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ANAFARTALAR, ATATÜRK, İNÖNÜ, ZAFER13.05.2026 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.