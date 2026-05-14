14 MAYIS İZMİR SU KESİNTİSİ | İzmir'in o ilçesinde tam 9 saat su yok!

BAYRAKLI MANSUROĞLU 14.05.2026 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ AKTEPE 14.05.2026 saat 09:23 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR AKTEPE, ATATÜRK, ATIFBEY, BEYAZEVLER, BİNBAŞI REŞATBEY, DOKUZ EYLÜL, EMREZ, FATİH, GAZİ, GAZİKENT, HÜRRİYET, IRMAK, MENDERES, SEVGİ, YEŞİL, ZAFER, ZAFER SB 14.05.2026 saat 07:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR PEKER, SELVİLİ, YUNUS EMRE 14.05.2026 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR CENNETÇEŞME, GAZİ, UMUT, YURDOĞLU 14.05.2026 saat 08:13 ile 11:13 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ YENİ 14.05.2026 saat 09:20 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI SAĞLIK 14.05.2026 saat 07:46 ile 12:46 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
URLA KALABAK, YELALTI, YENİCE 14.05.2026 saat 09:09 ile 11:09 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ KÖYİÇİ, KÜÇÜK ÇİĞLİ 14.05.2026 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KARAKOVA, KAYAKÖY, SEYREKLİ 14.05.2026 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.