  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir 14 MAYIS İZMİR SU KESİNTİSİ | İzmir'in o ilçesinde tam 9 saat su yok!

14 MAYIS İZMİR SU KESİNTİSİ | İzmir'in o ilçesinde tam 9 saat su yok!

İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Buna göre İzmir'İn birçok ilçesinde bugün saatlerce su olmayacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'İn hangi ilçelerinde sular kesilecek? İşte 14 Mayıs 2026'da yaşanacak su kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

BAYRAKLI MANSUROĞLU 14.05.2026 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BEYDAĞ AKTEPE 14.05.2026 saat 09:23 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

GAZİEMİR AKTEPE, ATATÜRK, ATIFBEY, BEYAZEVLER, BİNBAŞI REŞATBEY, DOKUZ EYLÜL, EMREZ, FATİH, GAZİ, GAZİKENT, HÜRRİYET, IRMAK, MENDERES, SEVGİ, YEŞİL, ZAFER, ZAFER SB 14.05.2026 saat 07:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR PEKER, SELVİLİ, YUNUS EMRE 14.05.2026 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR CENNETÇEŞME, GAZİ, UMUT, YURDOĞLU 14.05.2026 saat 08:13 ile 11:13 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ YENİ 14.05.2026 saat 09:20 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI SAĞLIK 14.05.2026 saat 07:46 ile 12:46 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

URLA KALABAK, YELALTI, YENİCE 14.05.2026 saat 09:09 ile 11:09 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ KÖYİÇİ, KÜÇÜK ÇİĞLİ 14.05.2026 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KARAKOVA, KAYAKÖY, SEYREKLİ 14.05.2026 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA