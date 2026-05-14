İzmir'in bu ilçelerinde ev fiyatları uçtu! Rakamlar dudak uçuklattı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de konut fiyatları özellikle sahil ilçelerinde adeta zirve yaptı. Çeşme, Urla ve Güzelbahçe gibi bölgelerde milyonluk evler artık sıradan hale gelirken, bazı ilçelerde ortalama konut fiyatları 20 milyon TL sınırına dayandı.
ÇEŞME
Lüks yazlıklar, beach kültürü ve turizm etkisiyle İzmir'in en pahalı ilçesi olarak öne çıkıyor. Ortalama konut fiyatlarının 19 milyon TL bandına ulaştığı belirtiliyor.
GÜZELBAHÇE
Villa tipi konutları, sakin yaşamı ve deniz manzarasıyla üst gelir grubunun gözdesi hâline geldi.
URLA
Bağ evleri, gastronomi rotaları ve butik yaşam tarzıyla son dönemin en hızlı değer kazanan ilçeleri arasında gösteriliyor.
NARLIDERE
Sessizliği, modern siteleri ve yüksek yaşam standardıyla dikkat çekiyor. Özellikle deniz manzaralı evler yüksek fiyatlardan satılıyor.
KARABURUN
Doğal koyları ve sakinliğiyle son yıllarda yatırımcıların radarına giren ilçelerden biri oldu.
FOÇA
Tarihi dokusu ve sahil yaşamıyla özellikle yazlık piyasasında fiyatların hızla yükseldiği bölgeler arasında yer alıyor.
Çeşme — yaklaşık 19,6 milyon TL
Güzelbahçe — yaklaşık 19,2 milyon TL
Urla — yaklaşık 18,4 milyon TL
Narlıdere — yaklaşık 12,4 milyon TL
Karaburun — yaklaşık 10,2 milyon TL
Foça — yaklaşık 9 milyon TL
Menderes — yaklaşık 8,8 milyon TL