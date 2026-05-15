Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 MAYIS | GDZ Elektrik açıkladı! İzmir'in 18 ilçesinde elektrik olmayacak: Bornova, Buca, Karabağlar...

İzmir son dakika haberleri... GDZ Elektrik ilçe ilçe duyurdu. İzmir'in 18 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 16 Mayıs Cumartesi İzmir elektrik kesintisi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

16 MAYIS İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

ALİAĞA / İZMİR

Mahalle: Şakran Sayfiye

10:00 - 14:00

Mahalle:

09:00 - 15:00

BALÇOVA / İZMİR

Mahalle: Bahçelerarası

03:00 - 03:15

Mahalle: Çetin Emeç

03:00 - 03:15

BORNOVA / İZMİR

Mahalle: Işıklar

10:00 - 16:00

Mahalle: Gökdere

09:30 - 15:30

Mahalle: Ümit

09:30 - 15:30

Mahalle: Ümit

12:00 - 13:00

Mahalle: Kemalpaşa

14:00 - 16:00

Mahalle: Yunus Emre
14:00 - 16:00

BUCA / İZMİR

Mahalle: Göksu, İnönü, Mustafa Kemal, Yeşilbağlar, Zafer

09:00 - 16:00

Mahalle: 29 Ekim

10:00 - 16:00

Mahalle: 29 Ekim

17.05.2026

03:00 - 03:15

ÇEŞME / İZMİR

Mahalle: Altınyunus

09:00 - 16:00

GAZİEMİR / İZMİR

Mahalle: Dokuz Eylül

10:00 - 14:00

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Mahalle: Yelki

09:00 - 14:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Mahalle: Abdi İpekçi, Devrim, Gazi, İhsan Alyanak, Özgür, Peker, Uzundere, Yunus Emre, Yurdoğlu, Yüzbaşı Şerafettin

03:00 - 03:15

Mahalle: Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Cennetoğlu, Devrim, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Karabağlar, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Özgür, Peker, Sarıyer, Selvili, Sevgi, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Vatan, Yunus Emre, Yurdoğlu, Yüzbaşı Şerafettin

10:00 - 16:00

Mahalle: Maliyeciler, Metin Oktay, Şehitler

03:00 - 03:15

KARŞIYAKA / İZMİR

Mahalle: Cumhuriyet, Örnekköy

09:00 - 15:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Mahalle: Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet, Armutlu Hürriyet

09:00 - 15:30

KİRAZ / İZMİR

Mahalle: Karaburç

09:00 - 17:00

MENEMEN / İZMİR

Mahalle: Cumhuriyet, Gazi, Kemal Atatürk, Ulus

11:00 - 17:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Mahalle: Kayaköy, Yusufdere

09:00 - 17:00

Mahalle: Tosunlar

09:30 - 16:00

Mahalle: Ertuğrul, Gereli, Kışla, Kurucuova, Mescitli, Ovakent, Türkönü

09:00 - 17:00

SEFERİHİSAR / İZMİR

Mahalle: İhsaniye, Turgut, Ulamış

10:00 - 16:00

SELÇUK / İZMİR

Mahalle: Şirince

09:00 - 16:00

TİRE / İZMİR

Mahalle: Kızılcahavlu

10:00 - 16:00

TORBALI / İZMİR

Mahalle: İnönü

10:00 - 16:00

Mahalle: Fevzi Çakmak, İnönü

09:00 - 17:00

URLA / İZMİR

Mahalle: Kalabak

09:00 - 15:00

