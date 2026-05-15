İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 MAYIS | GDZ Elektrik açıkladı! İzmir'in 18 ilçesinde elektrik olmayacak: Bornova, Buca, Karabağlar...

İzmir son dakika haberleri... GDZ Elektrik uyardı. İzmir'in 18 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İşte 16 Mayıs Cumartesi İzmir elektrik kesintisi...
16 MAYIS İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
ALİAĞA / İZMİR
Mahalle: Şakran Sayfiye
10:00 - 14:00
09:00 - 15:00
BALÇOVA / İZMİR
Mahalle: Bahçelerarası
03:00 - 03:15
Mahalle: Çetin Emeç
03:00 - 03:15
BORNOVA / İZMİR
Mahalle: Işıklar
10:00 - 16:00
Mahalle: Gökdere
09:30 - 15:30
Mahalle: Ümit
09:30 - 15:30
Mahalle: Ümit
12:00 - 13:00
Mahalle: Kemalpaşa
14:00 - 16:00
Mahalle: Yunus Emre
14:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Mahalle: Göksu, İnönü, Mustafa Kemal, Yeşilbağlar, Zafer
09:00 - 16:00
Mahalle: 29 Ekim
10:00 - 16:00
Mahalle: 29 Ekim
17.05.2026
03:00 - 03:15
ÇEŞME / İZMİR
Mahalle: Altınyunus
09:00 - 16:00
GAZİEMİR / İZMİR
Mahalle: Dokuz Eylül
10:00 - 14:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Mahalle: Yelki
09:00 - 14:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Mahalle: Abdi İpekçi, Devrim, Gazi, İhsan Alyanak, Özgür, Peker, Uzundere, Yunus Emre, Yurdoğlu, Yüzbaşı Şerafettin
03:00 - 03:15
Mahalle: Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Cennetoğlu, Devrim, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Karabağlar, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Özgür, Peker, Sarıyer, Selvili, Sevgi, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Vatan, Yunus Emre, Yurdoğlu, Yüzbaşı Şerafettin
10:00 - 16:00
Mahalle: Maliyeciler, Metin Oktay, Şehitler
03:00 - 03:15
KARŞIYAKA / İZMİR
Mahalle: Cumhuriyet, Örnekköy
09:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Mahalle: Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet, Armutlu Hürriyet
09:00 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Mahalle: Karaburç
09:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Mahalle: Cumhuriyet, Gazi, Kemal Atatürk, Ulus
11:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Mahalle: Kayaköy, Yusufdere
09:00 - 17:00
Mahalle: Tosunlar
09:30 - 16:00
Mahalle: Ertuğrul, Gereli, Kışla, Kurucuova, Mescitli, Ovakent, Türkönü
09:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Mahalle: İhsaniye, Turgut, Ulamış
10:00 - 16:00
SELÇUK / İZMİR
Mahalle: Şirince
09:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Mahalle: Kızılcahavlu
10:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Mahalle: İnönü
10:00 - 16:00
Mahalle: Fevzi Çakmak, İnönü
09:00 - 17:00
URLA / İZMİR
Mahalle: Kalabak
09:00 - 15:00