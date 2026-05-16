İZMİR GAZAPİZM KONSERİ | İzmir'de gece ulaşımına konser ayarı! Metro ve tramvay seferleri uzatıldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün(16 Mayıs Cumartesi) gerçekleştirilecek Gazapizm konseri nedeniyle metro ve tramvay sefer saatlerinde düzenlemeye gidildi.
Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir Metro Hattı'nda Evka 3 ile Fahrettin Altay istasyonları arasındaki seferler gece 00.40'a kadar devam edecek. Aynı şekilde Konak Tramvayı'nda da son sefer saatinin uzatıldığı bildirildi.
Gazapizm konserinin Gürsel Aksel Stadyumu'nda yoğun katılımla gerçekleşmesi beklenirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada kapasite artırımı kararı aldı. Özellikle konser çıkış saatlerinde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla metro ve tramvay hatlarında gece seferleri güncellendi.
Yetkililer, vatandaşların güncel sefer saatlerini İzmir Metro ve Tram İzmir'in resmi hesaplarından takip edebileceğini belirtti.
Konser alanına toplu taşımayla ulaşım sağlayacak vatandaşların yoğunluk nedeniyle erken hareket etmeleri tavsiye edildi.