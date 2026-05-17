Okullarda yeni dönem! Veli adına randevu oluşturulabilecek

BAKANLIK GÖRÜŞMENİN KONU BAŞLIĞINI GÖREBİLECEK Bu doğrultuda veliler yalnızca "okulrandevu.meb.gov.tr" adresinden değil, aynı zamanda Veli Bilgilendirme Sistemi'nin (VBS) mobil uygulaması e-Okul VBS Mobil, BiP'teki Okul-Veli Asistanı (OVA) kanalı ve Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) olmak üzere farklı kanallar üzerinden de randevu sürecini başlatabilecek.





Yeni sistemle birlikte okullar gerektiği durumda veli adına randevu oluşturacak ve randevularla ilgili veliye SMS ve e-posta bildirimi gönderilecek.



Ayrıca Bakanlık, oluşturulan randevuların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ve görüşmenin içeriğini konu başlığı bağlamında takip edebilecek.



ÖĞRETMEN VE VELİLER ÇEVRİM İÇİ GÖRÜŞME YAPABİLECEK

MEB, özellikle çalışan veya zamanı sınırlı olan velilerin de öğrencilerin eğitimi üzerindeki görünürlüğünü artırmak için adım atmayı hedefliyor.



Bu kapsamda BiP altyapısı üzerinden veli ve öğretmenin çevrim içi görüşme seçeneğini de yeni sisteme entegre etmeyi planlıyor.