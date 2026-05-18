İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MAYIS PAZARTESİ | GDZ ELEKTRİK DUYURDU

Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun saatler sürecek elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde hangi saatlerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte detaylar...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MAYIS PAZARTESİ
09:00 - 14:00
BALÇOVA / İZMİR
Mahalle: Fevzi Çakmak, Teleferik
Sokak: Ayşe Selen Ayla Sk.Enver Paşa Sk.Fatih Sultan Sk.Gaziler Sk.Halit Ziya Sk.Karakulak Sk.Metin Altıok Sk.Ömer Seyfettin Sk.Sakarya Cd.
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Mahalle: Bozköy, Çalıbahçe, Cevaplı, Eğrigöl, Karahıdırlı, Koyuneli, Kurfallı, Sarıdere, Tekkedere, Yenikent, Zeytindağ
Sokak: Ağaçlı Sk.Ali Bey Sk.Asil Sk.Bakkal Mehmet Sk.Bilim Sk.Bozköy Küme EvleriÇalıbahçe Köyü İç YoluCemal Çavuş Sk.Eğrigöl Köyü İç YoluEğrigöl Köyü YoluEren Güngör Sk.Eser Sk.Fatih Sultan Mehmet Cd.Fırtına Sk.Gençlik Cd.İzmir Çanakkale YoluKahraman Sk.Kemal Atatürk Cd.Koca Mehmet Sk.Kurfallı Sk.Mehmet Ali Akkın Sk.Meydan Sk.Millet Cd.Pamukçular Sk.Papatya Sk.Polat Sk.Şair Mehmet Akif Sk.Sakıp Yeral Sk.Sami Kaçmaz Sk.Sarıdere Köyü İç YoluSemih KayaSeyit Onbaşı Sk.Tekkedere Köyü İç YoluVali Kutlu Aktaş Cd.Ziya Paşa Sk.
09:30 - 16:30
BERGAMA / İZMİR
Mahalle: Aşağıbey, Yukarıbey Kaplan
Sokak: Kaplanköy Köyü İç Yolu
09:36 - 17:25
BERGAMA / İZMİR
Mahalle: İsmailli Hacılar
Sokak: Hacılar İsmaili Bucağı Sk.Hacılar Köyü İç Yolu
09:00 - 17:00
BEYDAĞ / İZMİR
Mahalle: Halıköy, Yağcılar
Sokak: Rüzgar Sk.
18.05.2026
BORNOVA / İZMİR
Mahalle: Kemalpaşa
Sokak: 7407. Sk.7407/1. Sk.7407/4. Sk.7407/5. Sk.7407/7. Sk.Çanakkale Cd.
10:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Mahalle: Atatürk
Sokak: 857/1. Sk.860. Sk.861. Sk.Hürriyet Cd.
09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Mahalle: Zafer
Sokak: 2316. Sk.2331. Sk.2332. Sk.2333. Sk.2334. Sk.2335. Sk.2336. Sk.2337. Sk.2338. Sk.2339. Sk.2340. Sk.2341. Sk.2342. Sk.2342/1. Sk.2360. Sk.2360/1. Sk.2361. Sk.2364. Sk.2365. Sk.2369. Sk.2370. Sk.2370/1. Sk.2371. Sk.2372. Sk.2373. Sk.2374. Sk.2401. Sk.TURGUT ÖZAL
18.05.2026
ÇEŞME / İZMİR
Mahalle: Altınyunus
Sokak: 3434. Sk.3442. Sk.3448. Sk.3470. Sk.
10:00 - 12:00
DİKİLİ / İZMİR
Mahalle: Salimbey
09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Mahalle: Hacıveli, Yenibağarası
Sokak: 20. Sk.20/4. Sk.415. Sk.430. Sk.434/1. Sk.
10:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Mahalle: Esenyalı, Metin Oktay, Poligon, Şehitler
Sokak: 123. Sk.123/10. Sk.123/11. Sk.123/16. Sk.123/6. Sk.123/7. Sk.52/1. Sk.52/10. Sk.52/101. Sk.52/11. Sk.52/12. Sk.52/16. Sk.52/18. Sk.52/21. Sk.52/22. Sk.52/23. Sk.52/3. Sk.52/31. Sk.52/32. Sk.52/4. Sk.52/42. Sk.52/5. Sk.52/52. Sk.52/54. Sk.52/55. Sk.52/56. Sk.52/6. Sk.52/7. Sk.52/74. Sk.52/8. Sk.52/81. Sk.52/9. Sk.52/93. Sk.52/97. Sk.52/98. Sk.İhsan Alyanak Blv.
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Mahalle: Maliyeciler, Salih Omurtak
Sokak: 9620. Sk.9624. Sk.9625. Sk.9626. Sk.9627. Sk.9627/1. Sk.9627/2. Sk.9630. Sk.9633. Sk.9635. Sk.9637. Sk.9638. Sk.9641. Sk.9644. Sk.9651. Sk.9653. Sk.9654. Sk.9657. Sk.
09:00 - 12:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Mahalle: Bahriye Üçok
Sokak: 1762. Sk.1762/1. Sk.1762/2. Sk.1763. Sk.1764. Sk.1766. Sk.1769. Sk.1822. Sk.1824. Sk.1854. Sk.Berin Taşan Sk.Girne Blv.Latife Hanım Sk.Rüştü Sardağ Cd.
09:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Mahalle: Demirköprü
Sokak: 6180. Sk.6180/1. Sk.6180/3. Sk.6186. Sk.6187. Sk.6188. Sk.6190/3. Sk.Bestekar Yusuf NalkesenŞehit Piyade Er Turabi Karagöz Sk.
09:00 - 15:30
KEMALPAŞA / İZMİR
Mahalle: Cumalı, Dereköy, Gökyaka, Vişneli, Yeşilköy
Sokak: 3101. Sk.3102 Sk.3104. Sk.3106. Sk.4001. Sk.4002. Sk.4003. Sk.4004. Sk.4005. Sk.4006. Sk.4007. Sk.4008. Sk.4008/1. Sk.4009. Sk.4010. Sk.40114012. Sk.4014. Sk.4017. Sk.40184019. Sk.4024. Sk.Aşağı Vişneli Yolu Küme EvleriCumalı Yolu Küme EvleriDereköy yoluDereköy Yolu Küme EvleriGökyaka Yolu Küme EvleriKıralanı Yolu Küme EvleriTepe Arası Yolu Küme EvleriVişneli Köyü İç YoluYeşilköy Yolu Küme Evleri
09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Mahalle: Yeşildere
Sokak: Ahmettepesi Küme Evleri
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Mahalle: Artıcak
Sokak: Artıcak Yaylası Küme Evleri
09:30 - 16:00
SELÇUK / İZMİR
Mahalle: Şirince
Sokak: Karıncalı yokuş Sk.
10:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Mahalle: Gökçen, Kırtepe, Kızılcahavlu
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Mahalle: Büyükkale, Halkapınar, Hasançavuşlar, Küçükkale, Mehmetler, Üzümler
Sokak: 1 Nolu Cumhuriyet Sk.2 Nolu Cumhuriyet Sk.2. İnönü Sk.4253. Sk.4254. Sk.4255. Sk.4258. Sk.4264. Sk.4265. Sk.ara yolAtam Sk.Belevi Yolu Cd.Büyükkale Cumhuriyet Sk.Büyükkale Hastane Sk.Büyükkale Köyü İç YoluBüyükkale Okul Sk.Çakmak Sk.Fulya Sk.Güneybatı Sk.Halkapınar Cami Sk.Halkapınar Cumhuriyet Sk.Halkapınar Köyü İç YoluHalkapınar Yayla Sk.Hasançavuşlar Köyü İç YoluHasançavuşlar Yoluİsmet Paşa Sk.Kale Sk.Kerimoğlu Sk.Küçükkale Cumhuriyet Sk.küçükkale iç ova yoluKüçükkale Köy Altı Küme EvleriKüçükkale Köyü İç YoluKüçükkale Köyü YoluKüçükkale YoluMeclis Sk.Orman Sk.Şehit Hasan Sk.Selvili Sk.Tire YoluUysal Küme EvleriÜzümler Köyü İç YoluYakamoz Sk.Yeşil Kent Yol Altı Küme EvleriYeşil Kent Yol Üstü Küme EvleriYukarı Sk.Zeytiniçi Sk.
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Mahalle: Tulum
Sokak: 202. Sk.
09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Mahalle: Kalabak
Sokak: 3003. Sk.3005. Sk.3022. Sk.3024. Sk.3025. Sk.3026. Sk.3028. Sk.3275. Sk.3277. Sk.3278. Sk.3279. Sk.3285. Sk.3288. Sk.3289. Sk.3290. Sk.3293. Sk.3298. Sk.Mareşal Fevzi Çakmak Blv.Mustafa Kemal Blv.
10:30 - 16:30
URLA / İZMİR
Mahalle: İçmeler
