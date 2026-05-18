Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi

SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

Sergen Yalçın ayrılık sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ne yaptım da bu taraftar beni bu kadar yalnız bıraktı! Her maç protesto endişesi ile devam etmenin anlamı yok! Tazminat talebim yok! Beşiktaş'a bundan sonrası için başarılar diliyorum."

