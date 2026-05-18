Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Başkan Serdal Adalı ile yaptığı görüşmenin ardından siyah-beyazlı kulüpten ayrıldı.
53 yaşındaki teknik adam, yönetimle yaptığı görüşmede görevi bıramak istediğini söyledi.
Başkan Serdal Adalı, deneyimli çalıştırıcının bu talebini kabul etti ve ayrılık kararı alındı.
SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA
Sergen Yalçın ayrılık sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ne yaptım da bu taraftar beni bu kadar yalnız bıraktı! Her maç protesto endişesi ile devam etmenin anlamı yok! Tazminat talebim yok! Beşiktaş'a bundan sonrası için başarılar diliyorum."