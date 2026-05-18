Koruyucu ailelik için Ege’nin Yıldızları Şenliği düzenlendi

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde bulunan Şerif Remzi Ortaokulu tarafından yürütülen "Ege'nin Yıldızları Projesi" kapsamında düzenlenen farkındalık şenliğinde koruyucu ailelik ve evlat edinme konularına dikkat çekildi. Okul-aile iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, yoğun katılımla renkli görüntülere sahne oldu. Rehber öğretmen Kaderay Kayıran'ın yürütücülüğünü yaptığı proje kapsamında düzenlenen şenlik, okul bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Karabağlar Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi eğitim ve bilgilendirme desteği verdi. Okul Müdürü Mehmet Özçelik'in destekleriyle hayata geçirilen etkinlikte konuşan rehber öğretmen Kaderay Kayıran, Aile Yılı kapsamında aile olmanın yalnızca kan bağıyla sınırlı olmadığını vurgulamak istediklerini belirterek, "Koruyucu ailelik ve evlat edinme konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefledik. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin birlikte ürettiği, paylaşımın ve sevginin ön planda olduğu anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi