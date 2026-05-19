İzmir’de 19 Mayıs coşkusu

İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki ilk törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Eskici, törendeki konuşmasında 19 Mayıs'ın gençliğe armağan edilmesinin geleceğin teminatının gençler olduğunun en güçlü göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı hedefleriyle ilerleyen Türkiye'nin bilimde, teknolojide, savunma sanayisinde, sporda, sanatta ve eğitimde büyük adımlar attığı ifade eden Eskici, "Bu yürüyüşün merkezinde gençlerimiz vardır." dedi.

Aynı meydandaki kutlama programında öğrenciler, "19 Mayıs" adlı şiiri, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni, Gençliğin Ata'ya Cevabı'nı okudu.

Törende halk oyunları ve çeşitli branşlardan spor gösterileri sunuldu, Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıldı, üzerinde ay ve yıldızın bulunduğu kırmızı balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Kutlama törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.