İzmir'de dev operasyon! Gözaltılar var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, “yasa dışı bahis ve sanal kumar” suçlarına yönelik bir operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis siteleri ve bunlara bağlı panel sistemleriyle ilişkilendirilen, ayrıca banka ve kripto para hesapları üzerinden suç faaliyetleri yürüttükleri belirlenen şüphelilere yönelik işlem yapıldı. Operasyon kapsamında 19 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda "yasa dışı bahis ve sanal kumar" suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon için harekete geçildi. İzmir merkezli olarak eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, 19 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumda bulunan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

150 MİLYON TL BAHİS HAREKETİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, banka ve kripto hesaplarında ilk etapta yaklaşık 19 Milyon TL işlem hacmi tespit edildi. Devam eden çalışmalarda ise incelenen hesaplarda yaklaşık 150 Milyon TL tutarında yasa dışı bahis para hareketi olduğu değerlendirildi. Operasyon kapsamında; suç unsurlarının bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

