İzmir'de skandal bitmiyor! İlçede çöp toplama durdu

İŞE İADE EDİLENE KADAR EYLEMLER DEVAM EDECEK

Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras belediyenin açıklamalarını eleştirerek, sürecin işten çıkarma gerekçeleri üzerinden eksik aktarıldığını savundu. Aras, toplu sözleşme hakları ve çalışma koşullarına ilişkin sorunların görmezden gelindiğini belirten Aras sözlerini şöyle sürdürdü: "Belediyenin anlattığı tablo gerçeği yansıtmıyor. 15 aydır toplu sözleşme farklarının ödenmemesi, mesai ücretlerinin yatırılmaması ve iş yerindeki mobbing iddiaları nedeniyle zaten bir tepki süreci vardı. Bu süreçte 40'ın üzerinde üyemizin istifaya zorlandığı da açıklamada yer almıyor. Bizim yaptığımız, örgütlülüğümüzü ve üyelerimizi korumaya dönük bir çalışmadır. Hak arama mücadelesi ne zamandan beri suç sayılıyor?"

'SENDİKAL FAALİYETLERDEN ÖTÜRÜ İŞTEN ÇIKARILDI"

Kişisel veri ihlali iddialarına da değinen Aras, "Temsilcimizin görevden alınmasıyla ilgili olarak 'istifa etsin, işine devam etsin; aksi halde işten çıkarırım' şeklinde bir yaklaşım var. Disiplin sürecinde bunun suç olduğu ileri sürülüyor ancak ortada Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında bir ihlal bulunmuyor. Genel merkezimizin bilgilendirmesi dışında bir veri paylaşımı da söz konusu değil. Yani iş yerinde ne Konak Belediyesi'nin ne de iştiraki Merbel'in verilerini sızdıran bir durum var" dedi.

'ŞANTİYE DURDU'

Şantiyedeki duruma ilişkin de bilgi veren Aras, "18 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00'dan bu yana temizlik işleri şantiyesinde hizmet durdu. İşçiler kendi iradeleriyle seçtikleri temsilcilerine sahip çıkıyor. Sendika olarak biz de bu mücadeleyi sürdürüyoruz; ta ki arkadaşımız göreve iade edilene kadar" ifadelerini kullandı.