AK Partili Şebnem Bursalı Aksoy'dan İzmir'deki yeni su tarifesine sert tepki: Bu bir indirim değil, açıkça bindirimdir

Aksoy, Cemil Tugay 'ın seçim öncesinde verdiği su indirimi sözünü yerine getirmediğini ifade ederek, yapılan düzenlemenin vatandaş lehine değil, belediyenin gelirlerini artırmaya yönelik olduğunu savundu.

"HEMŞEHRİLERİMİZİN HAKKINI SAVUNDUK"

Su tüketim sınırının çok az aşılması durumunda vatandaşların daha yüksek tarifeden ücretlendirilmesini daha önce de eleştirdiklerini hatırlatan Aksoy, Belediye Meclisi'ndeki yeni düzenlemeyle sınırı aşan abonelerin indirim hakkının tamamen ortadan kaldırıldığını belirtti. Aksoy, "Biz, kıymetli meclis üyelerimiz aracılığıyla sadece bir bardak su fazladan tükettiği için daha yüksek bedel ödeyen vatandaşlarımızın hakkını savunurken, şimdi bu düzenlemeyle indirim hakkı tamamen yok edilmiştir" ifadelerini kullandı.