Ege'de akarsularda altın avı! Hobi olarak yapıyorlar...

Gür, buldukları altınların 19-23 ayar olduğunu anlatarak, topladıkları altınları eritip ayar tespiti yaptırdıktan sonra sarraflara sattıklarını ifade etti.



Manisa'nın Alaşehir ilçesinden gelen Birol Kayalıoğlu da yaklaşık 2 yıldır altın aradığını söyledi.



"Altın aramaya hobi olarak başlıyorsun ama altını gördükten sonra bu hobi olmaktan çıkıyor." diyen Kayalıoğlu, şöyle konuştu:



"Kahvede vakit geçireceğime, çoluğumu çocuğumu alıp dereye gelir vakit geçiririm. Bugün sabahtan bu yana yaklaşık yarım gram altın buldum. Hem günümü değerlendirmiş hem para kazanmış oluyorum. Yeri geliyor günlük 0,30-0,50 gram, yeri geliyor 1-1,5 gram altın buluyoruz. İnşaatta çalışır gibi kürekle, kazmayla çalışıyoruz. Kolay olmuyor ama yorgunluk elime 1 gram altın aldığımda geçiyor."

KIRINTI MADENCİLİĞİ NEDİR? Akarsu yataklarından altın aramada en yaygın yöntemler arasında pan (tava) ve savak sistemi yer alıyor. Pan yönteminde yataktaki kum tavaya alınarak suyla birlikte eleniyor, hafif malzemeler uzaklaşırken altın dibe çöküyor.



Savak yönteminde ise su akışı kullanılarak altının belirli noktalarda birikmesi sağlanıyor, bazı durumlarda küçük su motoruyla çalışan düzeneklerle kum ve toprak elenerek altın ayrıştırılıyor.