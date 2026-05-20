İzmir'deki yanmış ceset olayında korkunç detaylar! Olaydan önce... Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Torbalı ilçesinde şantiye alanında yanmış halde bulunan 73 yaşındaki Emine Dönmez cinayetine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan şüpheli Dilek Doğan'ın yaklaşık 2 milyon TL sanal kumar borcu bulunduğu belirlenirken, Dönmez'e ait ziynet eşyaları ve 30 bin TL'nin de şüphelinin aracında ele geçirildiği öğrenildi. DHA









Son dakika İzmir haberleri... Torbalı ilçesinde ihbar sonrası gidilen şantiye alanında yanmış cesedi bulunan Emine Dönmez'in (73) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp, tutuklanan Dilek Doğan'ın (46) 2 milyon TL'ye yakın sanal kumar borcu bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca Dönmez'e ait, iki bileziğin de aralarında bulunduğu ziynet eşyaları ile alışveriş için yanına aldığı 30 bin TL de Doğan'ın otomobilinde bulundu.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yanmış bir kadın cesedi olduğu ihbarı sonrası 18 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında, Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak yanından geçen Fetret Çayı yakınlarındaki şantiye alanına gitti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin de destek verdiği çalışmada ekipler, burada buldukları yanmış cesedin Emine Dönmez'e ait olduğunu belirledi. Dönmez'in cesedinin yanındaki Dilek Doğan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Dönmez'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.