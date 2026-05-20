Samuray Türkan korku dolu anlar yaşattı!

AYDIN Efeler'de samuray kılıçlı dehşet sahneleri yaşandı. Boşanma sürecinde olduğu eşiyle, çocuk meselesi yüzünden tartışma yaşayan ve sinir krizleri geçiren Türkan Çelik adlı kadın, evde bulunan samuray kılıcını alarak sokağa fırladı. Elindeki kılıçla sokakta dolaşan genç kadın, karşısına çıkan vatandaşlara tehditler savururken zaman zaman da kendisine zarar verdi. Saldırgan kadın, mahalleye korku dolu anlar yaşattı.
POLİSLER MÜDAHALE ETTİ
SOKAKTA elinde kılıçla dolaşan genç kadını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, öfkeli kadını sakinleştirmek için uzun süre ikna etmeye çalıştı.
Polislerin, defalarca elindeki kılıcı bırakması yönündeki uyarılarına rağmen direnen Türkan Çelik, sonunda etkisiz hale getirildi. Polisler, çılgın kadını hastaneye götürdü.