Samuray Türkan korku dolu anlar yaşattı!

AYDIN Efeler'de samuray kılıçlı dehşet sahneleri yaşandı. Boşanma sürecinde olduğu eşiyle, çocuk meselesi yüzünden tartışma yaşayan ve sinir krizleri geçiren Türkan Çelik adlı kadın, evde bulunan samuray kılıcını alarak sokağa fırladı. Elindeki kılıçla sokakta dolaşan genç kadın, karşısına çıkan vatandaşlara tehditler savururken zaman zaman da kendisine zarar verdi. Saldırgan kadın, mahalleye korku dolu anlar yaşattı.