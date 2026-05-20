Motoru arızalanan bottaki 34 göçmen kurtarıldı

İZMİR'İN Karaburun ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili ilçesinde 40 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının açıklamasına göre, Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları ve helikopteri sevk edildi. Ekipler, bottaki 34 düzensiz göçmeni kurtardı. Öte yandan Dikili açıklarında da ekiplerce durdurulan lastik bottaki 40 düzensiz göçmen yakalandı.