Torbalı’da tüyler ürperten olay

İzmir'in Torbalı ilçesinde ihbar sonrası gidilen şantiye alanında Emine Dönmez'in (73) yanmış cesedi bulundu. Olay ile ilgili talihsiz kadının komşusu Dilek Doğan (46) gözaltına alındı. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yanmış bir kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine dün 19.00 sıralarında, Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak yanından geçen Fetret Çayı yakınlarındaki şantiye alanına gitti. Ekipler, burada buldukları yanmış cesedin Emine Dönmez'e ait olduğunu belirledi. Dönmez'in cesedinin yanında bulunan Dilek Doğan polis ekiplerince gözaltına alındı.

KUMAR BORCU İDDİASI

Polisteki işlemleri devam eden Dilek Doğan, cinayet iddialarını reddetti. Doğan'ın ilk ifadesinde, "Emine Dönmez, annemin eski komşusu. Otomobilde rahatsızlandı, öksürmeye başladı. Araçtan indik. Yardımcı olmak için sırtına vurunca başını taşa çarpıp yaşamını yitirdi" dedi. Doğan, sonrasında panik olup, cesedi yaktığını öyledi. Öte yandan şüphelinin 1 milyon 200 bin lira kumar borcu için yaşlı kadından para istediği ve kadının da parayı vermek istememesi üzerine cinayeti işlediği iddia edildi.