Emekli mühendis, eşinin böbreği ile hayata tutundu

İZMİR'DE yaşayan emekli mühendis 50 yaşındaki Deniz Yatar, böbrek yetmezliği nedeniyle eşi Özlem Özhan Yatar'dan yapılan böbrek nakli sonrası sağlığına kavuşarak hayata yeniden tutundu. Nakil öncesi kurduğu çilek serasında üretime ara vermek zorunda kalan Yatar, operasyonun ardından yeniden işine dönerek Menderes'teki 2,5 dönümlük serasında topraksız tarım yöntemiyle çilek üretimini sürdürmeye başladı. Yılda ortalama 8-10 ton üretim yaptıklarını belirten Yatar, organ bağışının önemine dikkat çekerek "nakil sonrası yeniden doğmuş gibi hissediyorum" dedi.