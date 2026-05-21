Kültürpark’ta 3 günlük spor şöleni başlıyor

İZMİRLİLERİN buluşma ve nefes alma noktalarından Kültürpark, 22-23-24 Mayıs tarihlerinde Alsancak Fitness Festival'e ev sahipliği yapacak. Her yaştan spor tutkununa hitap edecek, sağlıklı yaşam ve beslenme tüyolarının verileceği festival, cuma günü 11.00'de Kültürpark Kaskatlı Havuzu yanına kurulan ana sahnede gerçekleşecek etkinlikle başlayacak. Uzmanlar, doğru beslenmenin ve sağlıklı yaşamın peşinden koşan herkesi, bu festivali kaçırmaması konusunda uyarıyor. Tüm gün DJ performansla renklenecek festivalde drone yarışları da gerçekleşecek. Göztepe Spor Kulübü, festivale taekwando, aerobik ve jimnastik gibi 12 olimpik branşla katılacak. Burada halkla birlikte aerobik ve jimnastik etkinliği yapılacak. Saat 10.00 ile 20.00 arasında gerçekleşecek festival alanına yeme-içme stantları da kurulacak.