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Haberler İzmir SON DAKİKA: İzmir, Çanakkale, Manisa, Balıkesir dikkat! Termometreler şaşırtacak: Bugün hava durumu nasıl?

SON DAKİKA: İzmir, Çanakkale, Manisa, Balıkesir dikkat! Termometreler şaşırtacak: Bugün hava durumu nasıl?

Son dakika İzmir haberleri... Bir yanda kavurucu yaz sıcakları bastırırken, diğer yanda Ege ve Marmara’yı vuracak saatte 70 kilometrelik fırtına termometreleri şaşırtacak. Tam 'sıcakladık' derken rüzgarıyla üşütecek hava dalgası geliyor. İşte İzmir, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale için il il detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminini yayımladı. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar ile yer yer saatte 70 kilometreye ulaşan kısa süreli fırtına beklenirken, Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak.

Güneydoğu Anadolu'nda ise bunaltıcı sıcaklıklar devam edecek. Kuvvetli rüzgar nedeniyle 11 ilde ise "sarı kod" uyarısı yapıldı. Vatandaşların çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği duyuruldu. İşte il il son hava durumu tahminleri…

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; halen kuzeybatı kesimlerde görülen kuvvetli rüzgarın; kuzey yönlerden Cuma günü İzmir ve Manisa'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa), Cuma ve Cumartesi günleri Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 40°C

Az bulutlu

VAN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

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