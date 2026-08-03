Meyve atığından kozmetik devrimi

İzmir Ekonomi Üniversitesi
'nden Duygu Geçkin'in, meyve ve sebze atıklarından kozmetik sektörüne yönelik doğal pigment üreten girişimi, Creative Business Cup Türkiye
'yi kazanarak Danimarka
'daki dünya finallerinde Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti. Türkiye'nin yenilikçi endüstrilerdeki gücünü artırmak ve yenilikçi iş fikirlerini desteklemek amacıyla düzenlenen Creative Business Cup'ın (Türkiye Yaratıcı İş Kupası) kazananı belli oldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Duygu Geçkin'in, meyve ve sebze atıklarını katma değerli ürünlere dönüştürerek kozmetik sektörüne yönelik doğal pigmentler üretmek amacıyla kurduğu marka, yarışmada birincilik elde etti. Sürdürülebilirlik, bilim ve girişimciliği bir araya getiren projesiyle zirveye ulaşan Geçkin, 26-27 Ağustos tarihlerinde Danimarka'da gerçekleştirilecek ve 50'yi aşkın ülkeden girişimcinin yer alacağı dünya finallerinde ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Yenilikçi girişimleri uluslararası ölçekte görünür kılmayı ve küresel iş ağlarıyla buluşturmayı amaçlayan yarışmada tüm projeler; yenilikçilik, iş modeli, ölçeklenebilirlik, uluslararası büyüme potansiyeli ve etki kriterleri doğrultusunda değerlendirildi. Geçkin tarafından kurulan marka, birinciliğe ulaşarak Creative Business Cup Dünya Finali'ne katılma hakkı kazandı. Geçkin, Danimarka'nın Kopenhag
kentinde yapılacak finallerde çalışmalarını uluslararası alanda tanıtma fırsatı bulacak.