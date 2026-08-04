İzmirli teknoloji devine kayyım şoku

Türkiye
'nin 500 büyük hizmet ihracatçısı arasında yer alan yazılım ve teknoloji devi Univera Bilgisayar'a TMSF kayyım olarak atandı. Cüneyt Ersin ve Selahattin Tosuner tarafından 1992'de İzmir
'de kurulan Univera, 2023 yılında Param Kurucusu Emin Can Yılmaz tarafından satın alınmıştı. Yılmaz'a ve şirketlerine kara para soruşturması kapsamında geçtiğimiz aylarda operasyon düzenlenmişti. İzmir'de 1992 yılından bu yana faaliyet gösteren Univera Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (TMSF) kayyım atandı. Satış, lojistik, saha ve servis otomasyonu üzerine dijital dönüşüm yazılımları üreten Univera, 2023 yılında Param Grubu tarafından satın alınmıştı. Param ve Kredim Kurucusu olan Emin Can Yılmaz ve şirketlerine geçtiğimiz aylarda kara para soruşturması kapsamında operasyon düzenlenmişti. Geçtiğimiz günlerde TMSF, Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Turuncu Holding'e ait şirketlere kayyım olarak atandı. Cüneyt Ersin ve Selahattin Tosuner tarafından kurulan Univera, 160'dan fazla personel ve Ar-ge merkezi ile İzmir Karşıyaka merkezli olarak faaliyet gösteriyor. Şirket 270 binden fazla noktada yaygınlığı ile Türkiye'nin en önemli şirketleri arasında ve en büyük 500 hizmet ihracatçısından biri.