Sakız ağacında milli seferberlik

HASAT ZAMANI ÇOK YAKINDA

Türkiye'nin damla sakızı ihtiyacının yerli üretimle karşılanabilmesi için ağaç sayısının önemli ölçüde artırılması gerektiğini vurgulayan Topal, hedeflerinin 200 bin sakız ağacını toprakla buluşturmak olduğunu ifade etti. Havai köklendirme yöntemi sayesinde fidan üretiminin geçmiş yıllara göre çok daha hızlı yapılabildiğini belirten Topal, "200 bin ağaç bundan 5-10 yıl öncesine kadar çok önemli bir rakamdı ancak bizim yaptığımız havai köklendirme ile artık sorun değil. Biz yılda 15-20 bin, hatta 25 bin adet sakız fidanı üretebiliriz. Bunu milli bir seferberlik haline getirmek istiyoruz. Sakız ağacı ülkemiz için stratejik bir proje" dedi. Çeşme'de sakız üretiminin yeniden canlandırılması için uzun süredir çalışma yürüten üreticilerden Hasan Ege Tütüncüoğlu da hasat öncesinde sakız bahçelerinde oluşan görüntünün kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Ağaçların altlarının temizlenmesinin ve taş tozunun serilmesinin ardından sakız bahçelerinin kendine özgü görüntüsüne kavuştuğunu belirten Tütüncüoğlu, duygularını şöyle dile getirdi: "Altlarını temizledikten sonra taş tozunu damlama alanlarına seriyoruz. Yemyeşil, ölümsüz sakız ağaçları ve altlarındaki beyaz örtüler... Gerçekten müthiş bir görüntü ve anlatılamaz bir sakız kokusu. Bunu yaşadıktan sonra gerçekten bağımlısı oluyorsunuz. İşte kültürel mirasımızın tam olarak gelecek nesillere aktarılma aşaması." Bugüne kadar yaklaşık 30 bin sakız ağacını toprakla buluşturduklarını ifade eden Tütüncüoğlu, hedeflerinin ağaç sayısını 100 bine ulaştırmak olduğunu vurgulayarak, "Diktiğimiz 30 bin civarındaki sakız ağacının sayısını 100 bine çıkardığımızda ve bu ağaçlar büyüdüğünde Çeşme'nin her köşesinden sakız damlayacak. Gözümü kapatıp gelecek o günleri düşünüyorum. İşte o zaman içimi müthiş bir mutluluk kaplıyor" diye konuştu. Çizim işlemlerinin tamamlanmasının ardından ağaçlardan akmaya başlayacak damla sakızının toplanmasıyla Çeşme'de yılın en heyecanlı tarımsal dönemlerinden biri olan sakız hasadı başlayacak.

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