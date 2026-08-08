İzmir'de emlak haritası değişti! İlanlar yarıya düştü: Toprağa kaçış başladı

"MÜSTAKİL KONUTLARA İLGİ ARTTI"

Pandemi ve deprem süreçlerinin ardından kent içindeki nüfus hareketliliğinin arttığını aktaran Güleroğlu, Çeşme, Urla, Güzelbahçe, Seferihisar gibi güney bölgelerinin yanı sıra Aliağa, Bergama ve Dikili gibi kuzey aksındaki tarım ve sayfiye arazilerine olan talebin yükseldiğini belirtti. Bölge dışından, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan ciddi bir göç alındığını söyleyen Güleroğlu, vatandaşların kendi ürünlerini yetiştirmek amacıyla müstakil ve çiftlik tarzı yerlere yöneldiğini ifade etti.



"MERKEZDE 50 BİN TL'NİN ALTINDA EV BULMAK ZORLAŞTI"



İzmir'deki kiralık konut konusuna da değinen Mesut Güleroğlu, merkezde 40 bin - 50 bin TL bandının altına ev bulmanın zorlaştığını dile getirdi. Yüksek kiralar sebebiyle öğrencilerin tek başına ev kiralama imkanının kalmadığını belirten Güleroğlu, "Öğrencilerimiz 95'li yıllardaki gibi 2-3 kişi bir araya gelerek 2+1 veya 3+1 evleri paylaşmak zorunda kalıyor. Raylı sisteme yakınlığı ve görece uygun fiyatları nedeniyle Buca ve Karataş bölgeleri öğrenciler tarafından daha çok tercih ediliyor" şeklinde konuştu.