Eş cinayetinde tutuklama

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde evinde bıçakla ağır yaralanan 63 yaşındaki Sadettin Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından evde bulunan Bahriye Özkan gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında Bahriye Özkan, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanmak üzere İzmir'e götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından bugün polis ekiplerince Ödemiş Adliyesi'ne sevk edilen Bahriye Ö., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.