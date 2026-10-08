İzmir’e bir de böyle bakın! Bu 8 detayı daha önce fark ettiniz mi? İşte İzmirlilerin görmediği o yerler…

İzmir haberleri... İzmir, tarihi yapıları, denizle iç içe yaşamı ve kendine özgü kent dokusuyla dikkat çekerken, kentin en bilinen noktaları bile yakından bakıldığında farklı ayrıntılar sunuyor. İzmirlilerin her gün gördüğü ancak yoğun şehir hayatı içinde çoğu zaman gözden kaçırdığı bu detaylar, kentin geçmişiyle bugününü bir araya getiriyor. İşte İzmir sokaklarında yürürken yeniden bakmanızı sağlayacak 8 dikkat çekici detay...

SAAT KULESİ'NİN SADECE SAATTEN İBARET OLMADIĞINI BİLİYOR MUYDUNUZ?

İzmir denince akla gelen ilk simgelerden biri olan Konak Saat Kulesi, meydanın merkezinde her gün binlerce kişinin karşısına çıkıyor. Ancak kulenin dikkatlerden kaçan ayrıntılarından biri, taban bölümünde bulunan dört çeşme.

Kentin en çok fotoğraflanan yapılarından biri olan Saat Kulesi, mimari detaylarıyla İzmir'in tarihi dokusunun önemli parçaları arasında yer alıyor.