İzmir’de kaçak fabrikada vurgun! 125,4 milyon TL’lik eşya ele geçirildi...

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kaçak üretim yaptığı belirlenen fabrikaya düzenlediği operasyonda, 125 milyon 480 bin TL değerinde makine ve malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ticaret Bakanlığı, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İzmir'de önemli bir operasyona imza attı. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Kemalpaşa ilçesinde kaçak üretim gerçekleştirildiği belirlenen bir fabrikaya baskın düzenlendi.

Operasyona İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Fabrikada yapılan aramalarda, tütün ve tütün mamulleri üretiminde kullanılan çok sayıda makine ve üretim malzemesi ele geçirildi.

KAÇAK ÜRETİM YAPILAN FABRİKADA NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Operasyon kapsamında fabrikada yapılan incelemelerde şu eşya ve malzemelere el konuldu:

-2 adet makaron imalat makinesi

-2 adet makaron paketleme makinesi

-580 bin dal bandrolsüz makaron

-14 milyon 868 bin adet filtre çubuğu

-10 bin 190 bobin sigara kâğıdı

-18 palet makaron kutusu

Ele geçirilen makine ve malzemelerin toplam gümrüklenmiş değerinin 125 milyon 480 bin TL olduğu bildirildi. Kaçak makaron üretimi ve paketlemesinde kullanılan makineler de operasyon kapsamında muhafaza altına alındı.

OPERASYONDA 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Fabrikaya yönelik operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturmanın Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı başta olmak üzere ülke ekonomisine, kamu gelirlerine ve vatandaşların sağlığına zarar veren kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Bakanlık, saha operasyonları ve teknik imkânlar kullanılarak yürütülen mücadele kapsamında kayıt dışı üretimin ve haksız kazancın önüne geçilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.