İzmir’den TEKNOFEST’e damga vuran başarı! 3 birincilik geldi

'BÜYÜK BİR BAŞARI'

EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydoğan Savran ise üniversitenin özellikle robot kategorisinde başarılı olduğunu belirterek, "37 takımımız TEKNOFEST için başvuru yapmıştı. Bunlardan 7 takımımız finalist oldu. Finalist olan takımlarımızdan 3 tanesi birincilik aldı. 1 takım ise ikincilik ve projesiyle ticarileştirme potansiyeli ödülünü aldı. Bu üniversiteler arasında büyük bir başarı. Biz de çok mutluyuz. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Arkadaşlarımız da bu yıl Türkiye'nin en güzel roketini tasarladı" ifadelerini kullandı.

Ege Teknopark Genel Müdürü İrfan Konur da öğrencilerin başarısından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Ege Teknopark olarak öğrencilerimize her zaman desteğimizi veriyoruz. Bundan sonra da vermeye çalışacağız" dedi.