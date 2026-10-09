Haberler İzmir Kaçak tütün üretimine büyük darbe! İzmir’de milyonluk operasyon Kaçak tütün üretimine büyük darbe! İzmir’de milyonluk operasyon Son dakika İzmir haberleri... İzmir’de kaçak tütün üretimi yapılan fabrikaya düzenlenen operasyonda, 125 milyon 480 bin TL değerinde tütün mamulü üretiminde kullanılan makine ve eşya ele geçirildi. DHA









Son dakika İzmir haberleri...Ticaret Bakanlığı ekiplerinin İzmir'de kaçak üretim yapan fabrikaya düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 125 milyon 480 bin TL olan tütün mamulü üretim makineleri ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Özel ekibin çalışmaları doğrultusunda, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kaçak üretim gerçekleştirdiği tespit edilen bir fabrikaya operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 makaron imalat makinesi, 2 makaron paketleme makinesi, 580 bin dal bandrolsüz makaron, 14 milyon 868 bin filtre çubuğu, 10 bin 190 bobin sigara kağıdı, 18 palet makaron kutusu olmak üzere, tütün ve tütün mamulleri üretiminde kullanılan çok sayıda makine ve eşya ele geçirildi" denildi.