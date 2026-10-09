SON DAKİKA: İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon! 15 kişi tutuklandı: Aralarında eski başkan Serdar Sandal ve Yağız Sandal'da var...

İzmir 'de Bayraklı Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 43 zanlı adliyeye sevk edilmişti. Yaşanan yeni gelişmede önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal, Doğu Cem Güneş, Aziz Pazarlıoğlu, Sinan Demirkaya, Ramazan Özgür, Veysel Vafi Darga tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLU SAYISI 15'E YÜKSELDİ

İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında mahkemeye sevk edilen 22 şüphelinin daha işlemleri tamamlandı. Son karar ile birlikte; dönemin Baybel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal, Hulusi Başaran, Şehriban Akı, Buket Ceylan, Osman Akseki, Gaffar Akkel, önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın oğlu Yağız Sandal, Halil Ulusal ve Murat Yılmaz tutuklandı. Tutuklu sayısı toplamda 15'e yükselirken, 22 kişi adli kontrolle, 5 kişi emniyetten, 4 şüpheli mahkemece ve 1 kişi de savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sayıştayın 2025'te belediye iştiraki BAYBEL AŞ'ye yönelik mali denetimde 2024 yılındaki bazı ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönünde tespitlerde bulunduğu, bunların raporlarla da teyit edilmesi üzerine soruşturmanın derinleştirildiği belirtilmişti.

BAYBEL AŞ tarafından gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan teminlerde teklif veren firmaların birbiriyle irtibatlı olduğu, bazı hizmetlerin kağıt üzerinde alınmış gibi gösterildiği veya eksik gerçekleştirildiği, tekliflerin çoğunlukla aynı firmalardan alındığı, hak ediş ödemelerinin ardından paraların firmalar arasında paylaştırıldığı ifade edilmişti.