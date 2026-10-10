Eski Bayraklı Belediye Başkanı Sandal tutuklandı

Bayraklı Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 43 zanlı adliyeye sevk edildi. Serdar Sandal'ın elebaşılığında hareket ettiği öne sürülen yapılanmada Sandal'ın oğlu Y. Sandal, BAYBEL AŞ eski Yönetim Kurulu Başkanı B.U. ve kardeşi H.U., Bayraklı CHP İlçe Başkanı ve belediye çalışanı D.G., İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şube müdürü olarak görev yapan A.A'nın yer aldığı kaydedildi. Öte yandan soruşturmada, eski Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir'in Çeşme Belediyesi'nde rüşvet, irtikap ve evrakta sahtecilik iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda ise gözaltına alınan, aralarında belediye başkan yardımcısı ve birim müdürlerinin de bulunduğu 12 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, 5 Ekim'de belediyeye ait bazı evrakların bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışılması ihbarı üzerine derinleştirilmişti.

Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer

RÜŞVET SORUŞTURMASI

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yapılan olayla ilgili yürütülen araştırmada, evrak imhası talimatının İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer tarafından verildiği tespit edilmişti. Sağlamer hakkında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ve "suç örgütü kurma" suçlarından daha önce de soruşturma yürütülüyordu.