İZSU DUYURDU! BUGÜN İZMİR'DE 9 SAAT SU YOK!

İzmir son dakika haberleri...İzmir'de yaşayan vatandaşlar, hafta sonu su kesintisi yaşanacak bölgeleri araştırıyor. İZSU'nun duyurusuna göre bazı mahallelerde arıza nedeniyle su kesintisi uygulanıyor. Peki, İzmir'de hangi mahallelerde sular kesilecek, sular ne zaman gelecek? İşte 10 Ekim Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...
BERGAMA FATİH 10.10.2026 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA MERKEZ, SERİNTEPE, ZAFER 10.10.2026 saat 10:53 ile 12:53 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ATATÜRK, İNÖNÜ 10.10.2026 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA FATİH 10.10.2026 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR KAZIM KARABEKİR, REFET BELE10.10.2026 saat 10:21 ile 12:21 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ÇİMENTEPE, DUATEPE, HASAN ÖZDEMİR, ZAFERTEPE, 1.KADRİYE, 19 MAYIS, 2.KADRİYE 10.10.2026 saat 10:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN İSMET İNÖNÜ, UĞUR MUMCU, YAHŞELLİ 10.10.2026 saat 11:05 ile 14:05 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR AKARCA 10.10.2026 saat 10:50 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE KAHRAT 10.10.2026 saat 11:15 ile 20:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI YAZIBAŞI 10.10.2026 saat 11:08 ile 13:08 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA ALTINTAŞ, CAMİATİK, NAİPLİ, SIRA, YAKA, YELALTI 10.10.2026 saat 11:27 ile 18:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
URLA KALABAK 10.10.2026 saat 11:13 ile 13:13 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ YENİCEKÖY 10.10.2026 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.