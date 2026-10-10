İZSU DUYURDU! BUGÜN İZMİR'DE 9 SAAT SU YOK!

İzmir son dakika haberleri...İzmir'de yaşayan vatandaşlar, hafta sonu su kesintisi yaşanacak bölgeleri araştırıyor. İZSU'nun duyurusuna göre bazı mahallelerde arıza nedeniyle su kesintisi uygulanıyor. Peki, İzmir'de hangi mahallelerde sular kesilecek, sular ne zaman gelecek? İşte 10 Ekim Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...