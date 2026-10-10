İzmir'de AVM yerine doğa molası! Çocuklu ailelerin ilk tercihi: Çocuklar bayılacak, ebeveynler dinlenecek

İzmir 'de sıcak havaların yeniden etkili olmasıyla birlikte hafta sonunu çocuklarıyla dışarıda geçirmek isteyen aileler, doğayla iç içe ve farklı deneyimler sunan alternatifleri araştırıyor. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Nazarköy, geleneksel nazar boncuğu üretimi ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Kent merkezine yakın konumuyla dikkat çeken köy, hem çocukların el sanatlarını tanıması hem de ailelerin doğayla buluşması için farklı bir gezi seçeneği sunuyor.

Nazarköy'e gelen ziyaretçiler, geleneksel cam atölyelerini gezerek nazar boncuklarının nasıl şekillendirildiğini görebiliyor. Köydeki dükkânlarda el yapımı boncuklar, takılar ve çeşitli hediyelik eşyalar da bulunuyor. Özellikle çocuklarla yapılan gezilerde boncuk ustalarının el emeğini yakından görmek, ziyaretçilere kültürel açıdan farklı bir deneyim yaşatıyor. Ancak cam ocaklarının yüksek sıcaklıkta çalışması nedeniyle çocukların üretim alanlarına yaklaşmaması ve atölye güvenlik kurallarına uyulması önem taşıyor.

İzmir'in en özgün gezi noktalarından biri olan Nazarköy, adını yıllardır sürdürülen geleneksel nazar boncuğu üretiminden alıyor. Eski adı Kurudere olan köyde yaklaşık 1950'li yıllardan bu yana cam boncuk üretimi yapılıyor.

KURUDERE DERESİ VE KANYON ÇEVRESİ

Nazarköy yalnızca nazar boncuklarıyla değil, doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Köyün içinden geçen Kurudere Deresi ve çevresindeki kanyon, doğa yürüyüşü yapmak ve şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenler için alternatif oluşturuyor.

Kızılçam ormanları ve doğal bitki örtüsüyle çevrili bölge, fotoğraf çekmek ve açık havada vakit geçirmek isteyen ailelerin ilgisini çekiyor. Doğa yürüyüşü planlayanların parkurun zorluk seviyesini önceden değerlendirmesi, çocuklarla kısa ve güvenli güzergâhları tercih etmesi gerekiyor.

Sıcak havalarda sabah saatlerinde yola çıkmak, yanına yeterli miktarda su almak ve güneşten korunmak da geziyi daha konforlu hâle getirebilir. Dere çevresinde serinlik hissedilse bile suya girmek için uygun ve güvenli koşullar bulunduğu varsayılmamalı.