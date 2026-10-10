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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Zanlı tutuklandı

İzmir son dakika haberleri... İzmir’in Torbalı ilçesinde bir şüphelinin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA

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İzmir’de uyuşturucu operasyonu: Zanlı tutuklandı

İzmir son dakika haberleri... İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: Zanlı tutuklandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde B.E'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 274 sentetik ecza ve 24 uyuşturucu hap ile 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, şüpheli B.E. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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