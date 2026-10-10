Haberler İzmir Sıcak havayı gören İZBAN'a koşuyor: İzmir'de cep yakmayan gezi rotası: Gidenler fotoğraf çekilmeden dönmüyor Sıcak havayı gören İZBAN'a koşuyor: İzmir'de cep yakmayan gezi rotası: Gidenler fotoğraf çekilmeden dönmüyor İzmir haberleri... İzmir’de ekim güneşini fırsata çevirmek isteyenler, hafta sonu rotasını kentin tarihi duraklarına çeviriyor. İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Meryem Ana Evi, sonbaharda hem huzur bulmak hem de kültürel bir gezi yapmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Peki, Meryem Ana’ya hafta sonu nasıl gidilir, İZBAN yolculuğu ne kadar ekonomik? İşte İzmir'de cep yakmayan o rota... HABER MERKEZİ









İzmir haberleri... İzmir'de hafta sonunu evde geçirmek istemeyenler için sonbahar, yeni rotalar keşfetmenin tam zamanı! Ekim ayında açık havanın tadını çıkarmak isteyen İzmirliler ve kenti ziyaret eden turistler, gözünü tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Selçuk'a çeviriyor. İnanç turizminin önemli noktalarından Meryem Ana Evi, şehir kalabalığından uzaklaşmak isteyenlere farklı bir gezi deneyimi sunuyor. Üstelik yolculuğun bir bölümünü İZBAN'la yapmak mümkün. Ancak Meryem Ana Evi'ne ulaşmak isteyenlerin aktarma ve son ulaşım seçeneklerini önceden planlaması gerekiyor.

İZBAN'LA BAŞLAYAN YOLCULUK SELÇUK'A UZANIYOR İzmir'de ulaşım masrafını düşük tutarak hafta sonu gezisi yapmak isteyenler için İZBAN, Selçuk rotasının önemli bir parçası. İzmir'den yola çıkan yolcular, Tepeköy istasyonunda aktarma yaparak Selçuk'a ulaşabiliyor. Böylece kent merkezinden başlayan gezi, İzmir'in güneyindeki tarihi bir ilçeye uzanıyor. Ancak yolculuk burada bitmiyor. Selçuk istasyonundan Meryem Ana Evi'ne gitmek için ayrıca ulaşım ayarlamak gerekiyor. Taksi veya özel araç seçenekleri değerlendirilirken güncel sefer ve ücret bilgilerini kontrol etmek, sürpriz masrafların önüne geçebiliyor.