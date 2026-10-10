Sıcak havayı gören İZBAN'a koşuyor: İzmir'de cep yakmayan gezi rotası: Gidenler fotoğraf çekilmeden dönmüyor

İzmir haberleri... İzmir'de hafta sonunu evde geçirmek istemeyenler için sonbahar, yeni rotalar keşfetmenin tam zamanı! Ekim ayında açık havanın tadını çıkarmak isteyen İzmirliler ve kenti ziyaret eden turistler, gözünü tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Selçuk'a çeviriyor. İnanç turizminin önemli noktalarından Meryem Ana Evi, şehir kalabalığından uzaklaşmak isteyenlere farklı bir gezi deneyimi sunuyor. Üstelik yolculuğun bir bölümünü İZBAN'la yapmak mümkün. Ancak Meryem Ana Evi'ne ulaşmak isteyenlerin aktarma ve son ulaşım seçeneklerini önceden planlaması gerekiyor.
İZBAN'LA BAŞLAYAN YOLCULUK SELÇUK'A UZANIYOR
İzmir'de ulaşım masrafını düşük tutarak hafta sonu gezisi yapmak isteyenler için İZBAN, Selçuk rotasının önemli bir parçası. İzmir'den yola çıkan yolcular, Tepeköy istasyonunda aktarma yaparak Selçuk'a ulaşabiliyor. Böylece kent merkezinden başlayan gezi, İzmir'in güneyindeki tarihi bir ilçeye uzanıyor. Ancak yolculuk burada bitmiyor. Selçuk istasyonundan Meryem Ana Evi'ne gitmek için ayrıca ulaşım ayarlamak gerekiyor. Taksi veya özel araç seçenekleri değerlendirilirken güncel sefer ve ücret bilgilerini kontrol etmek, sürpriz masrafların önüne geçebiliyor.
EKİM GÜNEŞİNDE MERYEM ANA EVİ'NE ZİYARET
Selçuk'un Bülbüldağı'nda yer alan Meryem Ana Evi, doğal çevresi ve manevi atmosferiyle dikkat çekiyor. Yazın yoğun sıcaklarından sonra ekim ayında bölgeyi ziyaret etmek, açık havada vakit geçirmek isteyenler için cazip bir alternatif oluşturuyor. Hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken kutsal alan, şehirden kısa süreliğine uzaklaşmak ve farklı bir deneyim yaşamak isteyenlere hitap ediyor. Yola çıkmadan önce ziyaret saatlerini ve hava durumunu kontrol etmek, geziyi daha rahat planlamaya yardımcı oluyor.
HAFTA SONU ROTASINA EFES'İ DE EKLEYEBİLİRSİNİZ
Selçuk'a kadar gitmişken geziyi yalnızca Meryem Ana Evi ile sınırlamak zorunda değilsiniz. Tarihi dokusuyla öne çıkan Efes Antik Kenti ve ilçe merkezindeki kültürel noktalar, hafta sonu planını zenginleştirebilecek seçenekler arasında bulunuyor. Sabah saatlerinde yola çıkıp ulaşımı önceden planlayanlar, aynı gün içinde birden fazla noktayı ziyaret edebiliyor. Özellikle toplu taşımayla seyahat edeceklerin dönüş saatlerini hesaba katması önem taşıyor.