İzmir'de kan donduran olay: Otomobilinde o halde bulundu

İzmir Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Necdet Bükey Caddesi'nde otomobilin içinde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.