Cemil Tugay’ın tercihi İnciraltı’na umut oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasıyla oluşan yeni siyasi tablonun bölge için önemli bir fırsat sunduğunu savunan Karabulut, kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlenmesiyle sürecin önündeki engellerin aşılabileceğini ifade etti. İnciraltı'nın planlama sürecinin uzun yıllardır hukuki uyuşmazlıklar ve kurumlar arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle uzadığını belirten Karabulut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan planlara ilişkin yaşanan anlaşmazlıkların sürecin ilerlemesini zorlaştırdığını kaydetti. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından oluşan siyasi tablonun İzmir ve İnciraltı açısından yeni bir fırsat yaratabileceğini dile getiren Karabulut, Tugay'ın geçmişte bölgenin planlanması ve mülk sahiplerinin haklarının korunması konusunda yaptığı açıklamaların önem taşıdığını belirtti. Kurumlar arasında sağlanacak iş birliğinin bölgedeki yatırımların önünü açabileceğini savunan Karabulut, revize imar planlarının tamamlanması ve gerekli uygulamaların sonuçlandırılmasıyla sürecin somut bir aşamaya taşınmasını umut ettiklerini belirtti. Karabulut, 2027 yılı sona ermeden İnciraltı'nda ilk kazmanın vurulmasını beklediklerini ifade etti.

'GERÇEĞE DÖNÜŞECEK'

Karabulut tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasıyla ortaya çıkan yeni siyasi tablonun, İzmir ve özellikle uzun yıllardır planlama bekleyen İnciraltı açısından önemli bir fırsat oluşturduğuna inanıyoruz. Sayın Tugay'ın geçmişte birçok kez İnciraltı'nın planlanması gerektiği ve mülk sahiplerinin haklarının gözetilmesi yönündeki açıklamalarını önemsiyoruz. Bugün oluşan yeni siyasi ortamın bu ortak beklentinin somut sonuçlara dönüşmesi açısından önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Merkezi yönetim ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aynı siyasi çatı altında buluşmasının, geçmişte yaşanan kurumsal anlaşmazlıkların geride bırakılmasına, planlama sürecinin hukuki açıdan daha sağlıklı ilerlemesine ve kurumlar arasında güçlü bir koordinasyon sağlanmasına katkı sunacağına inanıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay'ın aldığı kararın ülkemize ve İzmir'imize hayırlı olmasını diliyor; bu yeni dönemin siyasi görüşlerden bağımsız olarak İzmir'in ortak geleceğine, kentimizin gelişimine ve yıllardır çözüm bekleyen İnciraltı'nın planlama sürecine olumlu katkılar sağlamasını temenni ediyoruz. Artık İzmir için de İnciraltı için de yıllardır konuşulan potansiyeli gerçeğe dönüştürme zamanı."