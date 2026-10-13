İZMİR SU KESİNTİSİ 13 EKİM SALI | SULAR NE ZAMAN GELECEK? İZSU DUYRUDU

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe su kesintileri yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR SU KESİNTİSİ 13 EKİM SALI
BAYRAKLI ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE 13.10.2026 saat 11:40 ile 15:40 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ATATÜRK 13.10.2026 saat 14:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN İSKELE 13.10.2026 saat 14:10 ile 16:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK BOĞAZİÇİ, CENGİZ TOPEL, EMİR SULTAN, HUZUR 13.10.2026 saat 14:27 ile 16:27 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA ÇAMLIÇAY 13.10.2026 saat 13:52 ile 16:52 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA M.FEVZİ ÇAKMAK, ZEYTİNALANI 13.10.2026 saat 13:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.