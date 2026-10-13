Haberler İzmir Valilikten İzmir'e uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat! Valilikten İzmir'e uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat! Valilik İzmir'de beklenen kuvvetli yağışa karşı uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda bugün ve yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ve sel, su baskını, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. HABER MERKEZİ









Valilikten yapılan uyarıda da, "İzmir il genelinde bu akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.





Bakanlıktan yapılan uyarıda ise Marmara'nın batısındaki Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey ve batı kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarındaki İzmir'in kıyı ve Manisa'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.