Valilikten İzmir'e uyarı: Kuvvetli yağışlara dikkat!

Valilikten yapılan uyarıda da, "İzmir il genelinde bu akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.
Bakanlıktan yapılan uyarıda ise Marmara'nın batısındaki Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey ve batı kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarındaki İzmir'in kıyı ve Manisa'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.