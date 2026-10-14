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Haberler İzmir Bakan Murat Kurum'dan İzmir için ortak çalışma vurgusu: Kentsel dönüşüm ve Körfez öncelikli masada

Bakan Murat Kurum'dan İzmir için ortak çalışma vurgusu: Kentsel dönüşüm ve Körfez öncelikli masada

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı bakanlıkta ağırladı. Gerçekleşen kapsamlı toplantıda kentsel dönüşüm çalışmaları ile Körfez Eylem planı detaylı şekilde ele alındı.

DHA

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Bakan Murat Kurum’dan İzmir için ortak çalışma vurgusu: Kentsel dönüşüm ve Körfez öncelikli masada

Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün İzmir'imiz için verimli bir görüşme yaptık. AK Parti Genel Sekreterimiz Eyyüp Kadir İnan ve İzmir Milletvekillerimiz ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay, il başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Başta kentsel dönüşüm ve Körfez Eylem planı olmak üzere İzmir'in ihtiyaçlarını konuştuk. Güzel İzmir'imize değer katacak yatırımları hayata geçirmek ve vatandaşlarımızın beklentilerine çözüm üretmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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