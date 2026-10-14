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İzmir'de panik anlar! Bir anda patladı: O anlar kamerada

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de seyir halindeki bir minibüsten aniden yükselen dumanlar bir anda alev topuna dönüştü! Sürücünün yangın söndürme tüpüyle alevlerin üzerine yürüdüğü o kritik saniyelerde yaşanan şiddetli patlama etraftakilere dehşeti yaşattı. Saniye saniye kaydedilen o korku dolu anlar ve olayın tüm detayları...

İHA

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Son dakika İzmir haberleri... Olay, Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan minibüsün motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracını sokağın ortasında durdurarak yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmek istedi. Bu sırada minibüste aniden bir patlama yaşandı.

Yaşanan patlama, çevredeki vatandaşlar ile olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişiye büyük panik yaşattı. Patlama anı saniye saniye görüntülendi.

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