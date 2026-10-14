İzmir'de panik anlar! Bir anda patladı: O anlar kamerada

Son dakika İzmir haberleri... Olay, Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan minibüsün motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.