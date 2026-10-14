İzmirli güreşçiler dünyaya meydan okudu! İzmir'in milli gururları dünya kürsüsünde!

Şampiyonada Harun Demir, 88 kiloda dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. İbrahim Polga, 70 kiloda; Murat Kaya ise 100 kiloda dünya üçüncüsü olarak bronz madalyayla kürsüye çıktı.

İZMİRLİ ANTRENÖR DE MİLLİ TAKIMDA GÖREV ALDI

Amman'daki şampiyonada İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Emre Kavaloğlu da Milli Takım Antrenörü olarak görev yaptı.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dünya şampiyonalarında derece elde eden sporcular ile antrenör Emre Kavaloğlu tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.