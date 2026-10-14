İzmirli güreşçiler dünyaya meydan okudu! İzmir'in milli gururları dünya kürsüsünde!

İzmirli milli güreşçiler, uluslararası turnuvalarda elde ettikleri derecelerle Türkiye'ye ve İzmir'e büyük gurur yaşattı. Hem genç sporcuların hem de veteran güreşçilerin dünya şampiyonalarında gösterdiği performans, İzmir'in güreşteki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli güreşçisi İbrahim Özdemir, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıktı. Grekoromen stil 72 kiloda mücadele eden Özdemir, üçüncülük karşılaşmasında Azerbaycanlı Farid Elçin Khalilov'u 10-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Genç milli sporcu, bu sonuçla dünya üçüncülüğünü elde etti.
VETERAN GÜREŞÇİLERDEN ÜÇ MADALYA BİRDEN
İzmirli sporcuların uluslararası başarıları veteranlar kategorisinde de devam etti. Dünya Güreş Birliği (UWW) organizasyonuyla Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen 2026 Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli güreşçiler, üç madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
Şampiyonada Harun Demir, 88 kiloda dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. İbrahim Polga, 70 kiloda; Murat Kaya ise 100 kiloda dünya üçüncüsü olarak bronz madalyayla kürsüye çıktı.
İZMİRLİ ANTRENÖR DE MİLLİ TAKIMDA GÖREV ALDI
Amman'daki şampiyonada İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Emre Kavaloğlu da Milli Takım Antrenörü olarak görev yaptı.
İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dünya şampiyonalarında derece elde eden sporcular ile antrenör Emre Kavaloğlu tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.
İzmirli güreşçilerin farklı yaş kategorilerinde dünya şampiyonalarında elde ettiği dereceler, kentin spor alanındaki başarılarına yeni bir halka ekledi.