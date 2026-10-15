Dron saldırılarına karşı yeşil savunma

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Eşen, ormanların dron saldırılarına karşı savunma kalkanı oluşturabileceğini belirtip, "Tek, iki ve çok tabakalı olmak üzere çeşitlilik gösteren ormanlar doğru yönetildiğinde bu tür saldırılara karşı belli ölçüde koruma sağlayabilir. Örneğin, tam kapalı ve çok tabakalı ormanlar, dronların fiziksel uçuşlarını, keşif, hedef belirleme ve zarar verme yeteneklerini kısıtlayabilir" dedi. Dekan Eşen, ormanın ekolojik, ekonomik ve sosyal katkılarının yanı sıra milli savunmada da önemli bir rol üstlenebileceğini kaydetti.

'KULLANILDIĞINI GÖRÜYORUZ'

PROF. Dr. Eşen, tam kapalı ve çok tabakalı yapıya sahip orman kuşaklarının özellikle dronların fiziksel uçuşunu ve hedef tespitini zorlaştırabileceğini belirtti. Bu yapıdaki orman kuşaklarının termal kameralar tarafından işlenen kızılötesi kontrastı azaltabileceği ve radyo frekanslarını sönümleyebileceğini ifade eden Prof. Dr. Derya Eşen, Ege Bölgesi'nde doğal ağaç türleriyle oluşturulacak orman kuşaklarının askeri ve endüstriyel tesislerin güvenliğine önemli katkı sağlayabileceğine dikkati çekti. Günümüzde ormanların milli savunma fonksiyonunun giderek ön plana çıktığının altını çizen Prof. Dr. Eşen, "Özellikle küresel jeopolitik gerginliklerin ve savaşların olduğu bu dönemde, ormanların milli savunma fonksiyonu önem arz ediyor. Ormanlar, bir ülkenin, hassas tesislerinin ve değerlerinin korunmasında da önemli bir rol oynayabiliyor. Hemen yakın coğrafyamızda neredeyse beşinci yıla varan bir Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Burada özellikle ucuz ve 3 bin kilometreye varan menzilli dronların çok sık kullanıldığını görüyoruz. Bu çerçevede ormanlarımızın, ileri dönemlerde ülkemizin, hassas değerlerinin ve endüstriyel tesislerinin korunmasında da önemli bir rolü olabileceğini düşünüyoruz. Tek, iki ve çok tabakalı olmak üzere çeşitlilik gösteren ormanlar doğru yönetildiğinde bu tür saldırılara karşı belli ölçüde koruma sağlayabilir. Örneğin, tam kapalı ve çok tabakalı ormanlar dronların fiziksel uçuşlarını, keşif, hedef belirleme ve zarar verme yeteneklerini kısıtlayabilir" diye konuştu.