Ege yağışa teslim oldu

İZMİR'DE gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikteki sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri ise su birikintilerinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda tahliye çalışması yaptı. Denizli'nin Buldan ilçesi ile Manisa'nın Sarıgöl ilçesini birbirine bağlayan karayolunda, devam eden altyapı çalışmaları sırasında sağanak yağışın ardından çökme meydana geldi. İki ilçe arasındaki tek bağlantı noktası olan yol tamamen kullanılamaz hale gelirken, bölgede onarım çalışmaları sürüyor.