Özel eğitim öğrencileri fidan dikti

İZMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Akreditasyonu Koordinatörlüğü tarafından Erasmus programı kapsamında Erasmus Days etkinlikleri düzenlendi. Menemen'deki Nene Hatun Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, etkinlikler kapsamında Sabahat Akşiray Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. 'Birlikte Ekiyor, Üretiyor, İyileştiriyoruz' adıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler birlikte kurabiye süsledi, tesisat bakım çalışması yaptı ve fidan dikti. Etkinlikle öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, özel gereksinimli bireylerle dayanışmanın güçlendirilmesi ve çevre bilincinin artırılması hedeflendi.