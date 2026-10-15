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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de bir kadın tabancayla vuruldu! 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika: İzmir'de bir kadın tabancayla vuruldu! 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesinde tabancayla vurulan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA

Giriş Tarihi:

Son dakika: İzmir’de bir kadın tabancayla vuruldu! 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika İzmir haberleri... Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi'nde Pınar Güneş (28) ile Y.U. ve A.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Son dakika: İzmir’de bir kadın tabancayla vuruldu! 2 şüpheli gözaltına alındı

KANLI KAVGA!

Kavgaya dönüşen olayda Pınar Güneş tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Son dakika: İzmir’de bir kadın tabancayla vuruldu! 2 şüpheli gözaltına alındı

HASTANEDE ÖLDÜ!

Ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER SUÇ ALETİYLE YAKALANDI!

Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla kaçan şüpheliler Y.U. ve A.M. Urla ilçesinde suç aleti tabancayla yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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